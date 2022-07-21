Цена газа в Европе снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку»
11:05 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов на бирже снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку» после окончания техобслуживания. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $1 532 за 1 тыс. куб. м, или 145 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Поставки газа по газопроводу «Северный поток» возобновились в 07:00 мск 21 июля после окончания техобслуживания на газопроводе. Согласно данным Nord Stream AG, прокачка уже вышла на заявленные 40% от максимума.
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