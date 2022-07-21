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НОВОСТИ

Мост в Херсонской области вновь был обстрелян американскими ракетами РСЗО HIMARS — власти

11:20 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ в четверг вновь попытались нанести удар по Антоновскому мосту в Херсонской области с помощью американских ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Ранее он сообщал, что в этот раз по мосту пытались нанести удар 12 ракетами, но все они сбиты системой ПВО.

«По мосту попытались нанести удар ракетами-"хаймерсами», но их сбили, они разорвались и упали в Днепр», — сказал он.

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