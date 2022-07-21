Украина «в результате всего происходящего» может исчезнуть с карты мира, считает Медведев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина как государство «в результате всего происходящего» может исчезнуть с карты мира. Такое мнение в четверг выразил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«После переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность, — указал он. — В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира».

Медведев также выразил уверенность, что «украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России».