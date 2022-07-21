Премьер Италии подал в отставку, остается выполнять «текущие обязанности» — заявление

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было «принято к сведению». Как говорится в заявлении президента в четверг, правительству поручено выполнять текущие обязанности.

«Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности», — говорится в заявлении.

Ранее Драги в нижней палате парламента объявил о том, что намерен проинформировать главу государства о «своих намерениях». К полудню он вновь ожидается в зале палаты депутатов, где должен завершиться институционный цикл формализации отставки.