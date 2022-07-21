Премьер Италии подал в отставку, остается выполнять «текущие обязанности» — заявление
12:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было «принято к сведению». Как говорится в заявлении президента в четверг, правительству поручено выполнять текущие обязанности.
«Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после обсуждения ситуации, сложившейся после голосования в Сенате, передал прошение об отставке своего правительства. Президент республики принял это к сведению, правительству поручено выполнять текущие обязанности», — говорится в заявлении.
Ранее Драги в нижней палате парламента объявил о том, что намерен проинформировать главу государства о «своих намерениях». К полудню он вновь ожидается в зале палаты депутатов, где должен завершиться институционный цикл формализации отставки.
НОВОСТИ
- 12:32 21.07.2022
- Более 60% американцев не хотят видеть президентом ни Байдена, ни Трампа — опрос
- 12:20 21.07.2022
- Вылет на спасение белого медведя в Красноярском крае отложен из-за непогоды — глава Росприроднадзора
- 12:05 21.07.2022
- В России выявили 6 391 случай заражения ковидом за сутки
- 11:32 21.07.2022
- Украина «в результате всего происходящего» может исчезнуть с карты мира, считает Медведев
- 11:20 21.07.2022
- Мост в Херсонской области вновь был обстрелян американскими ракетами РСЗО HIMARS — власти
- 11:05 21.07.2022
- Цена газа в Европе снижалась на 6,5% на фоне возобновления поставок по «Северному потоку»
- 11:00 21.07.2022
- Различные силы продолжают вынашивать планы по дестабилизации Центральной Азии — Рахмон
- 10:32 21.07.2022
- Зеленский может лишить гражданства Коломойского и ряд политиков — СМИ
- 10:20 21.07.2022
- Китай не отказывается от планов присоединения Тайваня к материку силовыми методами - ЦРУ
- 10:05 21.07.2022
- Байдену нужно продолжение военных действий на Украине для удержания власти — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать