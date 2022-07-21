В России выявили 6 391 случай заражения ковидом за сутки
12:05 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 391 против 5 685 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Таким образом, число заболевших за сутки стало максимальным с 1 мая, когда штаб сообщил о 7 047 инфицированных. Всего с начала пандемии в России выявили 18 511 120 случаев заражения.
Число умерших за сутки возросло на 42 против 37 днем ранее, до 382 039, следует из данных штаба.
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