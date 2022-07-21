Вылет на спасение белого медведя в Красноярском крае отложен из-за непогоды — глава Росприроднадзора
12:20 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три мешка рыбы и все необходимое для спасения белого медведя с застрявшей во рту металлической банкой в Диксоне (Красноярский край) подготовлено, ветеринар из Москвы прилетел в Норильск. Однако из-за погодных условий вылет откладывается, сообщила в четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
Главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск утром 21 июля. Он привез необходимые инструменты и медикаменты.
«Для перелета на Диксон компания „Норникель“ подготовила вертолет, на механическом заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного. Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться. Все готово к вылету, но, к сожалению, из-за неблагоприятных метеоусловий он откладывается», — сказал собеседник агентства.
По его словам, как только позволит погода, специалисты вылетят на остров. По прилете медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60-100 км от поселка в естественную среду обитания.
Ранее Радионова сообщила, что металлическая банка застряла во рту у белого медведя в Красноярском крае. Животное на грани смерти, Росприроднадзор направляет столичных ветеринаров на помощь ему.
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