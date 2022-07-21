Запад крайне заинтересован в открытии второго фронта в Приднестровье, считает Картаполов
13:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада крайне заинтересованы в открытии второго фронта в Приднестровье, полагая, что это ослабит давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) со стороны России. Об этом заявил в четверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе круглого стола в Совете Федерации «Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе».
«Запад, как мы понимаем, в нынешней ситуации крайне заинтересован, чтобы этот самый второй фронт открылся. Это связано с их представлением о том, что в случае открытия этого фронта, Россия будет вынуждена перебросить часть средств на приднестровское направление, ослабив тем самым давление на ВСУ на юго-востоке и востоке Украины», — сказал парламентарий в четверг.
Картаполов также напомнил, что в Приднестровье в районе села Колбасна находится «крупнейший склад боеприпасов». «Конечно, для украинской армии, которая сейчас испытывает категорический голод (снарядный, патронный, оружейный), обладание этими запасами стало бы серьезным подспорьем, но близок локоток, да не укусишь», — подчеркнул он.
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