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Украина планировала ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС — власти

13:05 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения ректоров на Запорожской АЭС в Энергодаре, заявил в четверг в эфире телеканала «Россия-24» глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«То, что я услышал от представителей ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, они говорят, что самыми уязвимыми местами, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе», — сказал Балицкий.

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