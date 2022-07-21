Трасс высказалась против отправки британских военных на Украину
13:20 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в украинском конфликте. Об этом политик, вышедшая в финал гонки за пост лидера Консервативной партии и главы правительства страны, заявила в четверг в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
«Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию, отправляя вооружения, мы вводим санкции, но я не поддерживаю непосредственное участие британских войск», — сказала Трасс.
В борьбе за пост лидера партии и главы правительства Трасс противостоит экс-глава Минфина Риши Сунак. Судьбу двух кандидатов решат около 200 тыс. членов Консервативной партии, на что у них есть время до начала сентября. Имя нового лидера тори, который автоматически станет премьер-министром на правах главы правящей партии, будет объявлено 5 сентября.
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