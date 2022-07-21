Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций ЕС против России — фон дер Ляйен
13:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций Евросоюза против России, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Об этом написала в «Твиттере» в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Этим же решением все действующие санкции против РФ продлены до конца января 2023 года.
«Страны — члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала она. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же будут опубликованы все подробности нового пакета.
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