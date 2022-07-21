Литва скоро откроет транзит санкционных грузов в РФ по новым правилам ЕС — премьер
14:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва подготовилась к применению новых требований, изложенных Еврокомиссией, к транспортировке санкционных грузов по железной дороге транзитом в Россию. Об этом в четверг в эфире радио Эл-эр-тэ сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Координационная комиссия по применению международных санкций с участием всех заинтересованных ведомств досконально обсудила, как должен проходить транзит, как будет осуществляться контроль, какие данные при этом будет необходимо представить», — сказала она.
По словам главы правительства, остается уточнить процедурные вопросы с РФ. «Предприятие „Летувос гележинкеляй“ („Железные дороги Литвы“ — прим. ТАСС) должно будет проинформировать об этом российскую сторону, чтобы при погрузке грузов она учитывала данные обстоятельства. И смогут начаться перевозки», — утверждала Шимоните.
13 июля Еврокомиссия дала разъяснения для стран — членов ЕС по транзиту в Калининград. Сохраняется запрет на транзит товаров по автодорогам, но снимаются ограничения на транзит для железнодорожного транспорта при соблюдении контроля за грузами. Они не должны превышать объемы, которые перевозились в Калининградскую область РФ в среднем в последние три года.
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