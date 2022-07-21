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Андрей Воробьев: В программе «Земля за 1 рубль» участвуют уже 11 инвесторов

13:12 21.07.2022

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Фото пресс-службы правительства Московской области
11 инвесторов в Подмосковье получили участки по программе «Земля за 1 рубль». Воспользоваться новой мерой поддержки в ближайшее время планируют еще 5 компаний. Для них уже согласовано предоставление участков.

«Свободные площади – самое необходимое для инвестора, чтобы открыть новое или развивать уже существующее производство. В Подмосковье всегда была востребована мера поддержки - земля без торгов под масштабные инвестпроекты. За 7 лет мы выделили свыше 500 таких участков, на них реализуются 140 проектов - это более 420 млрд рублей инвестиций. Предоставление земли по этой процедуре занимает в среднем от 3 месяцев. Но проекты, которые связаны с импортозамещением, нуждаются в дополнительной поддержке, для выхода на стройку тут нужны еще более высокие скорости. Поэтому мы разработали программу «Земля за 1 рубль» - здесь все укладывается в месяц. И таких проектов у нас уже 11, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Получить участки могут те, кто будут заниматься импортозамещением в отраслях, закрепленных законом Московской области - это сельское хозяйство, обрабатывающая, пищевая, фармацевтическая промышленности и другие. Узнать все нюансы программы можно на нашем инвестпортале.

Инвестор может получить информацию по участкам в рамках программы «Земля за 1 рубль» на инвестиционной карте Московской области. Заявка на подбор подается через портал investmo.ru, после чего компании в течение 5 дней предоставляются возможные варианты, соответствующие техническим запросам проекта. Как только инвестор определится с участком, необходимо будет подать заявку через региональный портал uslugi.mosreg.ru. Если участок уже выбран, заявку на сайте госуслуг можно подать, минуя этап подбора.

Далее идет проверка бизнес-плана, прорабатывается территория, заключается договор, который затем регистрируется в Росреестре. Проект попадает в Центр содействия строительству.

В числе инвесторов, получивших земельный участок по программе «Земля за 1 рубль», машиностроительный завод «Тонар». Ему предоставлены в аренду 3 участка площадью 8 га в г.о. Орехово-Зуево. Компания планирует расширить производство прицепов для крупногабаритного транспорта и запасных частей к ним. Продукция «Тонар» востребована в транспортной отрасли, включая перевозки с терморежимом, и в сельском хозяйстве. Общий объем инвестиций в проект — 388 млн. рублей, планируется создать еще 80 рабочих мест для жителей городского округа. Запуск производства запланирован на III квартал 2023 года.

Еще один участник программы - компания «Технопарк», получившая земельный участок площадью 11 га в Солнечногорске. На арендованной земле будет создано инновационное производство стройматериалов в рамках программы импортозамещения. Это позволит создать 650 высокотехнологичных новых рабочих мест.

ООО «Новые технологии» предоставлены 2,3 га в Протвине для создания производственно-складского комплекса по изготовлению декоративной косметики «Аравия». Реализация проекта позволит создать около 170 новых рабочих мест.

Компания «Август» получила в аренду 2 земельных участка общей площадью порядка 7 га в городском округе Черноголовка. Она начнет разрабатывать и производить опытные образцы новых средств защиты растений для агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств. Центр планируется построить в 2025 году. Объем инвестиций в новый проект - более 3,3 млрд рублей. Строительство Центра позволит создать около 200 новых рабочих мест.

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