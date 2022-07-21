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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили более 900 националистов ударами под Одессой и в Николаеве

14:12 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 боевиков ударом по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в Одесской области и около 320 — в Николаеве. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха „Империя“ в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников», — отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, противник продолжает нести значительные потери. «По уточненным данным, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов», — добавил он.

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