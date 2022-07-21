Трудно сделать что-то, что может еще больше испортить отношения РФ и США — Песков
14:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль крайне негативно оценивает заявление из США о том, что американский законодательный орган может признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий на Украине. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага, хотя с другой стороны очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении», — сказал он.
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