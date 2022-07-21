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НОВОСТИ

Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме

14:35 21.07.2022

Все сервисы Сбербанка восстановлены и работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

Ранее 21 июля появились сообщения о том, что при попытке войти в приложение «Сбербанк Онлайн» некоторые пользователи получают уведомление об ошибке.

12 июля стало известно о выпуске Сбером масштабного обновления «СберБанк Онлайн» для пользователей на платформе Android: интерфейс стал более удобным и функциональным, а главный акцент сделан на накопления.

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