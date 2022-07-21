Седьмой пакет санкций ЕС смягчил ряд ограничений против РФ, в том числе по нефти
15:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но также существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС. Юридические детали нового пакет санкций станут известны позднее, когда полный текст постановления и приложений будет опубликован в Официальном журнале ЕС.
«Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения», — говорится в документе.
«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в документе. ЕС также снял запрет на поставки России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, «чего требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО». В то же время ЕС расширил черный список физических и юридических лиц и список запрещенных к поставкам в РФ товаров и технологий двойного назначения.
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