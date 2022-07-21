Британия направит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и артснаряды — Reuters

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в ближайшие недели планирует отправить Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

Ранее в июне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов).