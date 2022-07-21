Британия направит Украине 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия и артснаряды — Reuters
15:12 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания в ближайшие недели планирует отправить Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.
Ранее в июне британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долларов).
НОВОСТИ
- 13:00 21.07.2022
- Запад крайне заинтересован в открытии второго фронта в Приднестровье, считает Картаполов
- 22:00 20.07.2022
- Атака дронов на ЗАЭС не привела к техношенной катастрофе только по счастливой случайности - МО РФ
- 21:10 20.07.2022
- Сстоялось заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму
- 20:50 20.07.2022
- В Пентагоне считают, что Донбасс для Украины еще не потерян
- 16:32 20.07.2022
- Три дрона-камикадзе ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС
- 13:20 20.07.2022
- Украинские военные почти полностью покинули Северск — офицер ЛНР
- 13:00 20.07.2022
- ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в Одесской области — МО РФ
- 11:32 20.07.2022
- Шойгу проинспектировал группировку «Запад» в ходе спецоперации на Украине — МО РФ
- 10:00 20.07.2022
- По Антоновскому мосту в Херсонской области попало 11 выпущенных ВСУ из HIMARS ракет — ВГА
- 09:20 20.07.2022
- Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» впервые вышел на испытания в море — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать