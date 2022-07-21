Московский Минюст попросил ликвидировать представительство «Сохнут» в РФ
15:05 21.07.2022 Источник: РБК
Минюст Москвы просит ликвидировать российское представительство Еврейского агентства в России («Сохнут»; занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам), процесс начнется 28 июля.
Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство.
В России действует представительство агентства, АНО «Сохнут». Как сообщается на сайте организации, у нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске. РБК
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