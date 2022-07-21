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НОВОСТИ

Около 30% жителей территорий Харьковской области готовы принять гражданство РФ — ВГА

16:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 30% жителей территорий Харьковской области, перешедших под контроль РФ, готовы принять российское гражданство. Об этом заявил ТАСС в четверг глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сейчас готовимся встречать делегацию из МВД РФ. Как раз по этому поводу сейчас готовятся центры размещения именно для сотрудников. Сейчас готовится только перечень лиц, которые готовы получать гражданство РФ. Население, которое сейчас под нашим контролем — это примерно 220 тыс., обработано примерно процентов 30 населения, которые готовы [принять гражданство РФ]», — добавил он.

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