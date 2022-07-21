Украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире» — Медведев
16:12 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире», все будет сделано. Об этом заявил замглавы Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в Таганроге, где он в четверг посетил пункт временного размещения (ПВР) эвакуированных из Донбасса и с Украины граждан.
«Решим все эти задачи, но это требует определенного времени. Но понятно, что сложно, хотелось бы быстрее», — сказал зампред СБ на встрече с эвакуированными, комментируя их рассказы об обстрелах Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На призыв быстрее отодвинуть ВСУ от столицы Донецкой Народной Республики, чтобы обстрелы прекратились, Медведев заметил: «И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]».
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