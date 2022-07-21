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НОВОСТИ

Нацбанк Украины прогнозирует инфляцию более 30% по итогам 2022 года

16:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аналитики Национального банка Украины прогнозируют, что инфляция в стране по итогам текущего года превысит 30%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

«Ожидается, что инфляция по итогам 2022 года превысит 30% в годовом исчислении», — говорится в сообщении в телеграм-канале Нацбанка.

В банке уточнили, что прогнозируют в дальнейшем снижение темпов инфляции. «В 2023 году инфляция составит 20,7%, а в 2024 — 9,4%. Возврат инфляции к целевому показателю 5% предполагается в 2025 году», — отмечают аналитики регулятора.

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