Нацбанк Украины прогнозирует инфляцию более 30% по итогам 2022 года
16:32 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аналитики Национального банка Украины прогнозируют, что инфляция в стране по итогам текущего года превысит 30%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
«Ожидается, что инфляция по итогам 2022 года превысит 30% в годовом исчислении», — говорится в сообщении в телеграм-канале Нацбанка.
В банке уточнили, что прогнозируют в дальнейшем снижение темпов инфляции. «В 2023 году инфляция составит 20,7%, а в 2024 — 9,4%. Возврат инфляции к целевому показателю 5% предполагается в 2025 году», — отмечают аналитики регулятора.
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