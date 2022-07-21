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Более 500 многоквартирных домов в Мариуполе не подлежат восстановлению — Минстрой ДНР

17:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 500 многоквартирных домов и порядка 8 тыс. частных домов в Мариуполе, по предварительным данным, не подлежат восстановлению, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Владимир Ярошевский.

«По Мариуполю мы имеем 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных жилых дома. По предварительным данным, не подлежат восстановлению 517 многоквартирных домов и 7 929 частных домостроений. Без повреждений 261 и 10 802 соответственно. Остальные домостроения получили повреждения различной степени», — сказал собеседник агентства.

По его словам, восстановление города займет не один год. «Особенно если говорить не просто о восстановлении, а о современном строительстве города — с развитой инфраструктурой, рекреационными зонами, возрождением пассажирского морского порта, как в былые времена. В любом случае, это будет происходить на наших глазах», — отметил министр.

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