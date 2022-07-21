В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
17:12 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-гражданская администрация Харьковской области получила первые средства от РФ для выплаты пенсий на освобожденных территориях региона, люди получили выплаты за июнь. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев.
«Первый транш получен и распределен между районами Харьковской области. Можем сказать, [что начали выплачивать]. Сейчас уже июль, мы платим за июнь, скоро люди получат за июль», — сказал собеседник агентства. Выплаты будут производиться в рублях, уточнили в пресс-службе ВГА.
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