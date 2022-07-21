Андрей Воробьев рассказал о росте количества социальных предпринимателей в Подмосковье

17:30

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



С начала года в Московской области зарегистрировано более 720 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), имеющих статус социального предприятия.

«В прошлом году Подмосковье стало лидером по числу социальных предприятий — мы зарегистрировали порядка 570 таких субъектов МСП. А в этом году в перечень включено уже свыше 720 компаний, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Для нас принципиально важно поддержать социально ориентированный бизнес. Эти проекты помогают жителям, которые больше всего нуждаются в поддержке, обеспечивают работой людей с ограниченными возможностями. Также к социальным предприятиям относятся частные детсады и школы, учреждения в сфере реабилитации и оздоровления детей, инвалидов и пенсионеров, центры подготовки волонтеров. Все они могут претендовать на получение мер поддержки МСП и грантов в размере от 100 до 500 тыс. рублей, конкурс по которым проводится ежегодно. Средства компания может направить на ремонт, аренду, оплату коммунальных услуг или оформление результата интеллектуальной деятельности. Основное условие — софинансирование предпринимателем не менее 25% затрат по проекту. А чтобы было удобнее попасть в реестр и воспользоваться грантами, мы первыми в стране перевели этот сервис в электронный вид».

Также социальные предприятия Московской области могут претендовать на субсидии - компенсировать до 85% произведенных затрат, но не более 2 млн рублей (и 3 млн рублей для ясельных групп). Субсидированию подлежат затраты, произведенные не ранее 1 сентября года, предшествующего году объявления конкурсного отбора.

«В Московском областном фонде микрофинансирования работает отдельная программа для социального бизнеса. Предпринимателям доступны кредиты размером до 5 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 3 лет. Получить льготный заем могут субъекты МСП Московской области, зарегистрированные в реестре социальных предприятий. Подать заявку на включение в реестр можно онлайн на региональном портале госуслуг», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Огонек-ЦСО» — реабилитационный центр нейро-ортопедического профиля, неоднократно получала поддержку подмосковного Мининвеста в виде субсидий для социальных предпринимателей. Центр специализируется на лечении пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Субсидии и гранты для соцпредприятий в результате конкурсного отбора также были предоставлены детскому саду IBAMBINI, который расположен в г. Фрязино. Помимо основной деятельности, в детском саду регулярно реализуются благотворительные программы: бесплатное посещение групп полного дня детьми из малоимущих и многодетных семей, организация для них праздничных мероприятий.

Детский клуб «Какаду» из Красногорска работает в сфере соцпредпринимательства с 2015 года. Это самый большой частный лицензированный детский клуб в городе. За время работы компания многократно получала субсидии, бесплатное размещение рекламы, консультационную поддержку и льготный кредит Московского областного фонда микрофинансирования.

В числе компаний, получивших статус социального предприятия в этом году - центр «ДЭМА» из Коломны. Организация занимается индивидуальными программами реабилитации, включающими лечебную физкультуру (гимнастику, кинезитерапию), массаж, мануальную терапию, остеопатию, рекомендации по питанию и питьевому режиму, а также врачебный контроль и оценку эффективности лечения. Благодаря включению в реестр, компания сможет претендовать на получение мер поддержки предприятий социальной сферы.

Подробнее о поддержке социальных предпринимателей можно узнать на Инвестиционном портале Московской области, в Telegram-канале «Мининвест Подмосковья», а также по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150.