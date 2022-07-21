Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии
17:45 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму стала в четверг новым, 15-м президентом Индии. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на данные избиркома, подсчет голосов еще продолжается, но Мурму уже набрала более 50 процентов от общего числа голосов после трех раундов подсчета.
Ее оппонент, единый кандидат от оппозиции Яшвант Синха, представляющий партию «Всеиндийский Тринамул конгресс», находится далеко позади.
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