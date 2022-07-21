Британская внешняя разведка считает, что российские войска "скоро выдохнутся"

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может открыться через несколько недель. Такое мнение выразил глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур, выступая в четверг на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.

«Я считаю, что они (российские войска — прим. ТАСС) скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар, — утверждал Мур. — Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений».