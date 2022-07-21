Лукашенко предложил НАТО и Европе "жить мирно"
20:00 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если вы этого захотите, закончится хорошо. И для вас даже неожиданно быстро. Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы. Особенно европейцы. Слушайте, ну зачем вы в Европе поставили в такое положение своих людей — французов, немцев и других? Ну зачем?! Ну давайте жить мирно!» — сказал Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс. Его слова приводит агентство БелТА.
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