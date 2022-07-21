Названа дата новых парламентских выборов в Италии

19:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые парламентские выборы пройдут в Италии 25 сентября. Эту информацию, как сообщает в четверг газета «Репубблика», на Совете министров подтвердил подавший в отставку премьер-министр Италии Марио Драги.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла после отставки Драги подписал декрет о роспуске парламента для проведения новых выборов в 70-дневный срок.