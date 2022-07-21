0
0
57
НОВОСТИ

В администрации Эрдогана назвали дату подписания "зернового" соглашения

21:10 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о создании зернового коридора будет подписано в пятницу в Стамбуле. Об этом сообщила в четверг администрация президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Соглашение об экспорте зерна [с Украины] будет подписано в пятницу в 16:30 (по местному времени, совпадает с московским — прим. ТАСС) во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша», — говорится в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 21.07.2022
Европа не стала вводить санкции против российского производителя титана - СМИ
0
64
20:00 21.07.2022
Лукашенко предложил НАТО и Европе "жить мирно"
0
200
19:46 21.07.2022
Названа дата новых парламентских выборов в Италии
0
211
19:15 21.07.2022
Итальянский парламент распущен главой государства
0
230
18:55 21.07.2022
Британская внешняя разведка считает, что российские войска "скоро выдохнутся"
0
314
18:01 21.07.2022
Тест президента США на COVID-19 окзался положительным
0
289
17:45 21.07.2022
Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии
0
362
17:30 21.07.2022
Андрей Воробьев рассказал о росте количества социальных предпринимателей в Подмосковье
0
313
17:12 21.07.2022
В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
0
328
17:00 21.07.2022
Более 500 многоквартирных домов в Мариуполе не подлежат восстановлению — Минстрой ДНР
0
321

Возврат к списку