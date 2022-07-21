В администрации Эрдогана назвали дату подписания "зернового" соглашения

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о создании зернового коридора будет подписано в пятницу в Стамбуле. Об этом сообщила в четверг администрация президента Турции Тайипа Эрдогана.

«Соглашение об экспорте зерна [с Украины] будет подписано в пятницу в 16:30 (по местному времени, совпадает с московским — прим. ТАСС) во дворце Долмабахче на церемонии с участием представителей Украины и России в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутериша», — говорится в тексте.