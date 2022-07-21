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В Стамбул для подписания "зернового" соглашения прибыл Генсек ООН

22:35 21.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в четверг в Стамбул, где 22 июля ожидается подписание соглашения по экспорту украинского зерна. Об этом говорится в сообщении офиса Гутерриша, размещенном в «Твиттере».

«Генеральный секретарь ООН прибыл в Стамбул в рамках усилий по обеспечению полного доступа к украинскому продовольствию в мире, а также к продовольствию и удобрениям из России», — отметили в ООН.

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