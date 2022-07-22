Тирасполь настроен на присоединение к РФ - глава МИД Приднестровья
09:00 22.07.2022 Источник: Газета.Ru
Приднестровье намерено добиться своей независимости, а затем присоединиться к России, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. По его словам, Тирасполь придерживается этих задач с момента появления ПМР.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — цитирует слова Игнатьева РИА «Новости».
Как отметил глава МИД Приднестровья, независимость республики является безусловным приоритетом ее руководства. Игнатьев также подчеркнул, что международно-правовые аргументы относительно необходимости признания ПМР давно сформулированы и вряд ли могут быть оспорены.
Ранее сообщалось, что в Тирасполе не исключают возможных военных действий между Приднестровьем и Молдавией в случае выхода Кишинева из соглашения 1992 года. Газета.Ru
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