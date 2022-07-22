Экс-спикер Рады предложил "конфисковывать остаток" российского газа при транзите

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший спикер Верховной рады, а ныне депутат Дмитрий Разумков считает, что Украина должна "конфисковывать по закону" и закачивать в свои хранилища "остаток" российского газа из транзитных трубопроводов.

"Мы должны как транзитер выполнять обязательства перед международными партнерами. Но остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация - ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", - написал он в авторской колонке для издания "Украинская правда".

Разумков добавил, что, по его данным, в хранилищах Украины сейчас находится порядка 11 млрд куб. м газа, и сколько будет закачано туда за осень, пока неясно.