Экс-спикер Рады предложил "конфисковывать остаток" российского газа при транзите
09:05 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший спикер Верховной рады, а ныне депутат Дмитрий Разумков считает, что Украина должна "конфисковывать по закону" и закачивать в свои хранилища "остаток" российского газа из транзитных трубопроводов.
"Мы должны как транзитер выполнять обязательства перед международными партнерами. Но остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация - ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", - написал он в авторской колонке для издания "Украинская правда".
Разумков добавил, что, по его данным, в хранилищах Украины сейчас находится порядка 11 млрд куб. м газа, и сколько будет закачано туда за осень, пока неясно.
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