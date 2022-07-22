В Новосибирске на депутата Пирогову составили протокол о дискредитации ВС РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ составили на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, ранее высказавшейся о погибших российских военных. Об этом ТАСС сообщил адвокат Пироговой Егор Солунин.

"[Она] не задержана, составлен протокол об административном правонарушении, статья 20.3.3. Хельга едет домой спать", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале "Коалиции Новосибирск 2020", куда входит депутат, сообщалось, что за Пироговой, участвовавшей в благотворительном аукционе, приехали сотрудники полиции. Она была доставлена Центральный отдел полиции Новосибирска.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области организовать процессуальную проверку в отношении депутата. К председателю СК обратились региональные депутаты с заявлением о привлечении Пироговой к уголовной ответственности из-за опубликованного ей в социальной сети комментария о российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Высказывания Пироговой также ранее осудил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отмечая, что правоохранительные органы должны дать оценку ее действиям.

Хельга Пирогова - депутат Городского совета Новосибирска, член постоянных комиссий по местному самоуправлению и по социальной политике и образованию.