Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам
09:32 22.07.2022 Источник: Интерфакс
Депутатам Госдумы и чиновникам правильно было бы сократить отпуск в условиях современных вызовов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ", - сказал Володин журналистам в пятницу.
Он отметил, что "у политиков отпусков не бывает", отметив, что нужно брать пример с президента РФ, который "всегда на работе".
Для реализации инициативы необходимо будет внести поправки, в том числе, в закон о статусе депутата, уточнил Володин.
Сегодня отпуск у депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, у госслужащих - до 45.
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