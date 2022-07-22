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Международные структуры не нашли фактов принудительной эвакуации из Донбасса в РФ — РКК

10:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители международных организаций, посещавшие приграничные с ДНР и ЛНР российские регионы, не нашли ни одного подтверждения тому, что эвакуация из Донбасса в Россию проводится принудительно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук.

По его словам, у коллег из Международного Комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца «есть возможность все увидеть и услышать самостоятельно». «Активно сотрудничаем и с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. К примеру, сейчас наши сотрудники с представителем Верховного комиссара по делам беженцев ООН посещали Воронежскую и Белгородскую области. На следующей неделе поедут в Калужскую область», — сказал Савчук.

«Такие поездки носят, с одной стороны, мониторинговую функцию, чтобы оценить запросы, которые есть. С другой стороны, чтобы еще раз убедиться в отсутствии принудительной эвакуации, а эти вопросы задают коллеги из международных организаций каждый раз. Пока не нашли ни одного подтверждения этим фактам», — добавил председатель РКК.

По словам Савчука, у РКК «в этом вопросе нет какой-то специальной информационной работы». «Наша задача — честно и откровенно говорить о тех процессах, которые происходят. В качестве аргументов мы говорим о своем опыте посещения пунктов временного размещения и общения с беженцами», — пояснил он.

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