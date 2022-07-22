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НОВОСТИ

Спекуляции Запада и Украины об «экспорте голода» Россией абсолютно беспочвенны — Лавров

10:05 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад и Украина, обвиняя Россию в «экспорте голода», пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для африканских СМИ, опубликованной в пятницу на сайте МИД РФ в преддверии его поездки по странам континента.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — сказал глава МИД РФ.

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