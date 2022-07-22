Спекуляции Запада и Украины об «экспорте голода» Россией абсолютно беспочвенны — Лавров
10:05 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад и Украина, обвиняя Россию в «экспорте голода», пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для африканских СМИ, опубликованной в пятницу на сайте МИД РФ в преддверии его поездки по странам континента.
«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — сказал глава МИД РФ.
НОВОСТИ
- 10:00 22.07.2022
- Международные структуры не нашли фактов принудительной эвакуации из Донбасса в РФ — РКК
- 09:32 22.07.2022
- Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам
- 09:20 22.07.2022
- В Новосибирске на депутата Пирогову составили протокол о дискредитации ВС РФ
- 09:05 22.07.2022
- Экс-спикер Рады предложил "конфисковывать остаток" российского газа при транзите
- 09:00 22.07.2022
- Тирасполь настроен на присоединение к РФ - глава МИД Приднестровья
- 23:47 21.07.2022
- Европол опасается контрабанды тяжелых вооружений с территории Украины
- 22:35 21.07.2022
- В Стамбул для подписания "зернового" соглашения прибыл Генсек ООН
- 22:01 21.07.2022
- Санду высказалась по поводу присутствия войск РФ в Приднестровье
- 21:30 21.07.2022
- Европа не стала вводить санкции против российского производителя титана - СМИ
- 21:10 21.07.2022
- В администрации Эрдогана назвали дату подписания "зернового" соглашения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать