Спекуляции Запада и Украины об «экспорте голода» Россией абсолютно беспочвенны — Лавров

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад и Украина, обвиняя Россию в «экспорте голода», пытаются переложить ответственность с больной головы на здоровую. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для африканских СМИ, опубликованной в пятницу на сайте МИД РФ в преддверии его поездки по странам континента.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — сказал глава МИД РФ.