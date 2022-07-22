Польша купит у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков — министр обороны
10:20 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша намерена купить у Южной Кореи 180 танков и 48 истребителей. Об этом в пятницу сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в интервью порталу «Сети».
«Уже в этом году к нам прибудут первые экземпляры, всего в первой партии должно быть 180 танков», — сказал Блащак. Министр уточнил, что речь идет о танках К2 и истребителях FA-50 южнокорейского производства.
Блащак отметил, что детали сделки были оговорены во время его визита в Сеул. «Я был в Сеуле, — сказал он. — Это сотрудничество идет очень хорошо».
Танк К2, называемый «Черной пантерой», является основным боевым танком армии Южной Кореи. Он был принят на вооружение в 2014 году. В 2022 году на вооружении южнокорейской армии находится около 150 «Черных пантер».
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