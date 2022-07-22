Почти на 12% больше преступлений совершили иностранцы в России в I полугодии — МВД

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений, совершенных в России иностранными гражданами, в первом полугодии 2022 года почти на 12% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных о состоянии преступности МВД РФ за январь–июнь 2022 года, с которыми ознакомился ТАСС.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 21,0 тыс. преступлений, что на 11,7% больше, чем за январь–июнь 2021 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 17,2 тыс. преступлений (что на 17,6% больше), их удельный вес составил 81,9%», — сказано в материалах.

Также увеличилось количество преступлений в отношении иностранцев — 8 тыс. преступлений, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.