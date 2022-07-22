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НОВОСТИ

Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных РФ стран

11:00 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных для РФ государств, сообщает в пятницу пресс-служба российского кабинета министров.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия», — говорится в сообщении.

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