Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных РФ стран

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных для РФ государств, сообщает в пятницу пресс-служба российского кабинета министров.

«Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В список вошли Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия», — говорится в сообщении.