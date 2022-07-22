Бутан решил ввести рекордный туристический сбор в размере $200 — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевство Бутан приняло решение ввести самый высокий в мире ежесуточный сбор в размере 200 долларов с каждого туриста для поддержания устойчивого развития страны. Об этом в пятницу сообщает газета «Файнэншл таймс».

«Ситуация с пандемией позволила нам переосмыслить структуру управления туристическим сектором в интересах развития страны не только в экономическом, но и в социальном плане, без нанесения ущерба окружающей среде, — приводит издание слова главы МИД и председателя Совета по туризму Бутана Тэнди Дорджи. — Долгосрочная цель — повышение качества услуг для путешественников и создание хорошо оплачиваемых и профессиональных рабочих мест для населения».

Сбор средств начнется после открытия границ в сентябре. Согласно информации бутанского правительства, эти деньги будут использоваться для озеленения, инвестиций в гидроэнергетику и электромобили с целью уменьшения углеродного следа.

В 2019 году число людей, посетивших королевство в Гималаях, достигало почти 3 млн.