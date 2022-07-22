Бутан решил ввести рекордный туристический сбор в размере $200 — СМИ
11:05 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королевство Бутан приняло решение ввести самый высокий в мире ежесуточный сбор в размере 200 долларов с каждого туриста для поддержания устойчивого развития страны. Об этом в пятницу сообщает газета «Файнэншл таймс».
«Ситуация с пандемией позволила нам переосмыслить структуру управления туристическим сектором в интересах развития страны не только в экономическом, но и в социальном плане, без нанесения ущерба окружающей среде, — приводит издание слова главы МИД и председателя Совета по туризму Бутана Тэнди Дорджи. — Долгосрочная цель — повышение качества услуг для путешественников и создание хорошо оплачиваемых и профессиональных рабочих мест для населения».
Сбор средств начнется после открытия границ в сентябре. Согласно информации бутанского правительства, эти деньги будут использоваться для озеленения, инвестиций в гидроэнергетику и электромобили с целью уменьшения углеродного следа.
В 2019 году число людей, посетивших королевство в Гималаях, достигало почти 3 млн.
НОВОСТИ
- 11:32 22.07.2022
- Словения и Хорватия не смогут нанимать россиян в свои дипмиссии в РФ
- 11:22 22.07.2022
- В Госдуме поддержали сокращение параллельного импорта
- 11:20 22.07.2022
- Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае, отпустили с запасом рыбы
- 11:00 22.07.2022
- Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия включены в список недружественных РФ стран
- 10:32 22.07.2022
- Почти на 12% больше преступлений совершили иностранцы в России в I полугодии — МВД
- 10:20 22.07.2022
- Польша купит у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков — министр обороны
- 10:05 22.07.2022
- Спекуляции Запада и Украины об «экспорте голода» Россией абсолютно беспочвенны — Лавров
- 10:00 22.07.2022
- Международные структуры не нашли фактов принудительной эвакуации из Донбасса в РФ — РКК
- 09:32 22.07.2022
- Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам
- 09:20 22.07.2022
- В Новосибирске на депутата Пирогову составили протокол о дискредитации ВС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать