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Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае, отпустили с запасом рыбы

11:20 22.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спасённую в Красноярском крае белую медведицу отпустили с запасом рыбы. Ранее хищница пришла к людям с застрявшей в пасти консервной банкой. На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка.

Животное спасли. У медведицы, которую назвали Монеткой, сильно порезан язык, но всё должно зажить.

Её отвезли за несколько десятков километров от посёлка Диксона в естественную среду, оставив ей запас рыбы на первое время, потому что пока медведица не может охотиться самостоятельно.  Говорит Москва

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