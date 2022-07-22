Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае, отпустили с запасом рыбы
11:20 22.07.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Спасённую в Красноярском крае белую медведицу отпустили с запасом рыбы. Ранее хищница пришла к людям с застрявшей в пасти консервной банкой. На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка.
Животное спасли. У медведицы, которую назвали Монеткой, сильно порезан язык, но всё должно зажить.
Её отвезли за несколько десятков километров от посёлка Диксона в естественную среду, оставив ей запас рыбы на первое время, потому что пока медведица не может охотиться самостоятельно. Говорит Москва
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