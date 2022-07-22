Словения и Хорватия не смогут нанимать россиян в свои дипмиссии в РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словения и Хорватия не смогут нанимать в свои дипмиссии сотрудников из числа россиян, для Греции, Дании и Словакии набор ограничен. Такие меры введены с учетом включения этих стран в список недружественных для РФ, сообщает в пятницу пресс-служба российского кабинета министров.

«В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения», — сообщают в кабмине.

Указ главы государства о недружественных странах предполагает ограничение для них возможности (вплоть до полного запрета) нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.