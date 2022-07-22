В Госдуме поддержали сокращение параллельного импорта
11:22 22.07.2022
В правительстве РФ заявили о скором снижении доли товаров параллельного импорта. С такой идеей ранее выступил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов.
«Введение параллельного импорта, безусловно, было правильным, но это решение краткосрочное, а в долгосрочном плане нужно больше производить и потреблять внутри страны, – подчеркнул он на заседании комитета. – Говоря о диверсификации экономики, мы должны делать упор на российского производителя. Мы все понимаем, что нам нужна стратегия развития, ориентированная на создание модели самостоятельной отечественной экономики, с расширением внутреннего производства и внутреннего рынка сбыта».
«Минпромторг прислушался к нашему мнению и начал выработку стратегии замещения параллельного импорта. Накануне правительство объявило о том, что в ближайшее время планируется отменить параллельный импорт на ряд товаров. Это коснется тех групп товаров, объем отечественных аналогов которых будет достаточным для удовлетворения потребительского спроса», – напомнил парламентарий.
О скором сокращении параллельного импорта российских производителей вчера предупредил глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам товаров, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», – заявил он.
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