В России выявили 6 659 случаев заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 659, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 391 случай заражения и 42 смерти, всего с начала пандемии — 18 517 779 и 382 080 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 687 против 4 529 днем ранее, до 17 929 059.