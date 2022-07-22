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ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США с 5 по 20 июля

12:05 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ высокоточным оружием с 5 по 20 июля уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, две пусковые установки были ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина — в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки ДНР.

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