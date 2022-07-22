В Москве выявили 1 787 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 787 против 1 763 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 794 997 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 9 против 10 днем ранее, до 44 367. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 973, до 2 597 980.