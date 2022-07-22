В Москве выявили 1 787 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 787 против 1 763 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 794 997 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 9 против 10 днем ранее, до 44 367. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 973, до 2 597 980.
НОВОСТИ
- 13:05 22.07.2022
- Путин установил принципы экономической политики РФ, среди них — социальная справедливость
- 13:00 22.07.2022
- Дело о распространении ложной информации о ВС РФ завели на депутата из Новосибирска
- 12:57 22.07.2022
- Оформить образовательный кредит Сбера с господдержкой можно в вузе
- 12:32 22.07.2022
- Власти ДНР приняли решение о блокировке Google на территории республики — Пушилин
- 12:05 22.07.2022
- ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства США с 5 по 20 июля
- 12:00 22.07.2022
- В России выявили 6 659 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:32 22.07.2022
- Словения и Хорватия не смогут нанимать россиян в свои дипмиссии в РФ
- 11:22 22.07.2022
- В Госдуме поддержали сокращение параллельного импорта
- 11:20 22.07.2022
- Белую медведицу, спасенную в Красноярском крае, отпустили с запасом рыбы
- 11:05 22.07.2022
- Бутан решил ввести рекордный туристический сбор в размере $200 — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать