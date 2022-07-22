Власти ДНР приняли решение о блокировке Google на территории республики — Пушилин
12:32 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство ДНР в пятницу приняло решение о блокировке поисковой системы Google на территории республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — говорится в сообщении.
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