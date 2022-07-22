Путин установил принципы экономической политики РФ, среди них — социальная справедливость

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральные и региональные власти в России в своей экономической политике и стратегических документах должны руководствоваться принципами открытости, социальной справедливости, макроэкономической стабильности, свободы инициатив, опережающего развития и суверенитета. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Правительству РФ, Банку России (Центробанк, ЦБ), органам исполнительной власти субъектов РФ при разработке стратегических документов и реализации мер экономической политики руководствоваться принципами открытости, социальной справедливости, опережающего развития инфраструктуры, свободы частных инициатив, долгосрочной макроэкономической стабильности, экономического и технологического суверенитета государства», — говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 ноября, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и руководители регионов.