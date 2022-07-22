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Российские войска ликвидировали до 300 националистов «Черной сотни» в Краматорске — МО РФ

13:20 22.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска, ликвидировав до 300 боевиков. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования „Черная сотня“, развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов», — сообщил он.

Конашенков добавил, что также уничтожено более 40 единиц специальной техники.

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