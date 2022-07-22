Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порт нидерландского города Роттердам решил прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее. Об этом в пятницу сообщается на сайте порта.

«Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились», — говорится в заявлении.